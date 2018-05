Esce il 25 maggio, su CD, vinile e sulle piattaforme di digital download e streaming, il nuovo album di inediti di Maurizio Solieri “Dentro e fuori dal Rock’n’Roll”. Nel disco sono presenti sette brani strumentali e cinque canzoni cantate in italiano e in inglese.

Dichiara Solieri:

“Negli ultimi tre anni ho concepito e realizzato il nuovo lavoro dal titolo “Dentro e fuori dal rock'n'roll”. Dodici brani che spaziano dall'hard rock, al blues, agli strumentali che risentono degli stili musicali su cui ho formato la mia carriera. Tanta musica con un taglio internazionale ma dal cuore fortemente italiano.”

“Dogsbody” e “You will be my lady” vedono alla voce Michele Luppi (backing vocalist e tastierista degli Whitesnake), autore anche dei testi dei due brani. “Dentro e fuori dal rock’n’roll”, è stata scritta insieme a Ettore Diliberto (voce del brano), con cui Solieri ha girato l’Italia con la band Custodie Cautelari e la grande guitar-band “Notte delle chitarre”. “Io dico no” è un hard rock con venature mediorientali e vede, alla voce, Lorenzo Campani (autore anche del testo), interprete principale del musical “Notre Dame de Paris”. Infine, “Dimmi”, è una pop song con testo di Fernando Proce, quasi a rinverdire i tempi di Proce & Solieri.

Tracklist:

1) IO DICO NO (M. Solieri, S. Bittelli, L. Campani)

2) DOGSBODY( M. Solieri, Michele Luppi)

3) POSSIBLE CRIME( M. Solieri)

4) YOU WILL BE MY LADY( M. Solieri, Michele Luppi)

5) HEAR MY CALL (M. Solieri)

6) DENTRO E FUORI DAL ROCK'N'ROLL(M.Solieri, E. Diliberto)

7) THE DREAM( M. Solieri)

8) THE RAIN (M.Solieri)

9) MATILDA (M. Solieri)

10) YOU"LL NEVER KNOW :(M. Solieri, S. Bittelli)

11) DIMMI( M. Solieri, F. Proce)

12) SONG FOR A FRIEND (M. Solieri)

Questa estate il 65enne chitarrista modenese porterà in tour le canzoni del nuovo album. Questo il calendario delle prime date confermate:

9 Giugno. Concordia( Modena)

16 Giugno. Crema(Cremona)

29 Giugno. Rock City Paliano (Frosinone),

30 Giugno. Montesilvano (Pescara)

14 Luglio Caresana (Vercelli)

15 Luglio Mezzano di Primiero (Trento)

19 Luglio Sansepolcro (Arezzo)

21 Luglio Farà Novarese (Novara)

22 Luglio Bastida Pancarana (Pavia)

10 Agosto Auronzo di Cadore (Belluno)

11 Agosto Pavullo nel Frignano (Modena)

12 Agosto Terni (Notte delle chitarre)

1 Settembre Udine

7 Settembre Bergamo

29 Settembre Tarquinia