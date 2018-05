Noel Gallagher ha espresso la sua opinione sull’ultimo album degli Arctic Monkeys “Tranquility Base Hotel & Casino”. Il nuovo disco della band di Sheffield che ha spiazzato alla sua uscita, la scorsa settimana, più di un fan per il suo carattere sperimentale.

L’ex Oasis ha detto a Radio X di averlo ascoltato ma non nasconde il fatto di non averlo apprezzato fino in fondo per la mancanza di cori e melodie nelle canzoni: “Sai cosa? L'ho appena ascoltato in macchina oggi…e non so cosa farmene. Ti aspetti qualche ritornello e non c’è ne è uno."

Il frontman degli Arctic Monkeys Alex Turner ha descritto il concetto che sta alla base del disco come l'idea di una "casa di riposo per rock star sulla luna".