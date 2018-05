Filippo Santini e Giorgia Rossi Monti, animatori del progetto Manitoba, hanno eseguito per Rockol una versione #NoFilter di "Hollywood Pompei", brano incluso nell'album "Divorami" pubblicato lo scorso mese di marzo.

"Un viaggio da Pompei a Hollywood, dal passato fino al presente. Un parallelo tra due civiltà, così simili e diverse nello stesso tempo. Così come Pompei è stata distrutta, così un giorno potrà essere sommersa la stella di Hollywood", ha commentato la band a proposito del brano: "Sommersa con tutti i suoi pregiudizi, falsità, giochi di potere, droga e inquinamento. Il nostro protagonista, con la sua sessualità indecisa e affascinante, si trova in mezzo a questo casino del mondo, e più degli altri fa fatica a farsi spazio, tra il bigottismo e la paura dell’altro che lo circondano. Per questo sogna di diventare come David Bowie, il suo idolo, e sfruttare la propria diversità per fare capire a tutti la potenza e la bellezza della ribellione, che rende veri, liberi e soprattutto felici. Il solo di chitarra è ispirato all’album 'Ziggy Stardust And The Spiders From Mars'".