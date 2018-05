"Il 2018 sarà l'anno della musica per YouTube", aveva promesso Lyor Cohen, chiamato a riavvicinare il gigante del video sharing all'industria musicale mondiale, e l'ex dirigente di Warner Music chiamato al timone dell'ufficio musicale a San Bruno, California, pare abbia tutte le intenzioni di tenere fede alla parola data: dopo l'arrivo delle classifiche marchiate YouTube in 44 paesi in tutto il mondo e l'attivazione - ufficializzata solo ieri, mercoledì 16 maggio - di una nuova funzionalità che renderà giustizia a interpreti e autori visualizzando i crediti dei brani musicali abbinati ai video (ufficiali e non) presenti nell'immenso catalogo online, è di oggi, giovedì 17 maggio, la notizia dell'imminente arrivo di un nuovo servizio di streaming musicale targato YouTube.

L'annuncio, il colosso informatico, l'ha dato sul suo blog ufficiale: il 22 maggio verrà presentato YouTube Music, un nuovo servizio "fatto per la musica", assicura nella nota della controllata di Google, che concentrerà in una sola piattaforma playlist, canali tematici e monografici, ricerche sul catalogo e performance dal vivo.

Il servizio sarà fruibile per mezzo di una nuova app che aggregerà tutti i contenuti, rendendo più agevole l'accesso ai brani - che potranno essere cercati anche per mezzo di descrizioni o parole chiave, oltre che con il titolo e l'interprete - e a contenuti esclusivi.

YouTube Music sarà reso disponibile sia in forma gratuita, sia come YouTube Premium, "nuova forma di YouTube Red", al costo di 9,99 dollari al mese (per gli iscritti a YouTube Red: per i nuovi abbonati la quota salirà a 11,99 dollari al mese): la versione premium, oltre all'eliminazione della pubblicità, offrirà anche informazioni extra sui brani, ulteriori contenuti esclusivi e possibilità di download per l'utilizzo offline.

Il servizio sarà attivato già il 22 maggio sui mercati statunitense, australiano, neozelandese, messicano e sudcoreano, mentre "presto" - promette Elias Roman, Product Manager di YouTube Music - verrà reso disponibile anche in altri paesi, Italia compresa.