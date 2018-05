Come annunciato un paio di giorni fa, i Backstreet Boys sono tornati. E hanno pubblicato il loro nuovo singolo “Don’t go breaking my heart” accompagnato da relativo video diretto da Rich + Tone che si può vedere più sotto.

Ha detto Kevin Richardson: "Nel momento in cui abbiamo ascoltato questa canzone abbiamo capito che era speciale. Ho dato un'occhiata al piano e ai sintetizzatori. Quando quel groove cade sul secondo verso, COME ON. Grandi versi, il gancio e la melodia. Ti fa venire voglia di ascoltarla un sacco di volte."

Anche se il titolo è il medesimo la canzone non ha nulla a che fare con il successo degli anni settanta di Elton John e Kiki Dee. La band di Orlando (Florida) celebra quest’anno il suo 25° anniversario. L’ultimo album dei Backstreet Boys “In a world like this” risale al 2013 e, per il momento, non c’è notizia dell’uscita di un nuovo disco.