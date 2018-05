Va in onda questa sera, alle 21.14 su SkyUno HD, “Lodovica Comello – Una canzone per me”, lo speciale TV sul progetto-contest che ha permesso alla cantante friulana di trovare e scegliere un nuovo singolo: “Run”, scritta da Alice Bighin. La canzone, incisa con la produzione di Fausto Cogliati, sarà diffusa a partire da domani, 22 maggio.

Rockol, come sapete se ci avete letto in queste settimane, è stato partner del progetto, assieme Radio 105 e SonyMusic. Abbiamo partecipato al casting degli autori e dato una mano a Lodovica e al suo staff ad individuare la canzone che ci sembrava più adatta per lei, tra le tante arrivate.

Quello della valorizzazione degli autori delle canzoni - figura fondamentale nella musica, ma troppo spesso pubblicamente ignorata - è una battaglia che portiamo avanti da tempo e siamo contenti che un'artista giovane e il suo staff abbiano pensato ad un'iniziativa che raccontasse non solo la canzone, ma il processo di realizzazione e le persone che lavorano dietro le quinte. Come gli autori, appunto.

Abbiamo incontrato Lodovica, per fare un bilancio dell’esperienza:

Come vedrete stasera, il nostro caporedattore Gianni Sibilla ha passato giorni in studio con Lodovica, con Diego Quaglia (direttore artistico di SonyMusic, l’etichetta della cantante) e con Max Brigante di Radio 105, ad ascoltare canzoni e autori. Erano arrivate più di 1500 proposte, ne abbiamo ascoltate dal vivo una trentina. Nel programma di stasera vedrete qualche personaggio estroso, ma soprattutto tanta gente che ama il fare musica. Qualcuno che la vive già da professionista, ma abbiamo sentito molti autori amatoriali incerca di un’occasione. Tra questi, abbiamo individuato Agnese Bighin, 23 anni, di Chioggia ma milanese d'adozione. Nella vita lavora nel mondo della produzione pubblicitaria e nella vita ha scritto solo tre canzoni: "Run", con il suo messaggio positivo - tenere duro, sempre - era perfetta per Lodovica.

La canzone, originariamente un mid-tempo acustico, è diventato un brano pop, sempre in inglese, con un mix di chitarre e qualche accenno di elettronica, dal sapore contemporaneo, ma mantenendo la base cantautorale e l’impronta originale dell’artista. La sentirete in anteprima questa sera.

Il progetto - un format digitale prodotto da Level33 in partnership con Samsung Italia, Swatch, MAC Cosmetics e con il supporto editoriale di Radio 105, Rockol e Condè Nast - arriva in TV, dopo essere stato raccontato soprattutto sui social - dal 26 febbraio, i video con cui Lodovica aggiornava sullo processo hanno raccolto 1,3 milioni di visualizzazioni complessive, su una fanbase di 6 milioni di followers.