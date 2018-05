In vista della lussuosa ristampa di "Appetite For Destruction", l'album di debutto che nel 1987 fece diventare la band guidata da Axl Rose un fenomeno mondiale, in tanti fan si staranno domandando se sia possibile, in un futuro più o meno prossimo, vedere sul palco in azione la formazione originale dei Guns N' Roses, e non solamente il seppur significativo trittico composto dal frontman, da Slash e da Duff McKagan che sta tenendo banco sui palchi di tutto il mondo dall'inizio del "Not in This Lifetime Tour". Secondo Stevem Adler, il batterista che suonò durante le session di registrazione di "Appetite for Destruction" e durante il relativo tour (e che venne licenziato per motivi connessi all'abuso di stupefacenti alla vigilia delle session del dittico di "Use Your Illusion", nel '91, per essere sostituito da Matt Sorum), a rendere possibile il miracolo potrebbe essere un solo uomo, Fernando Lebeis.

Lebeis è il manager di Axl, e - stando a quanto spiegato da Adler ai conduttori della trasmissione radiofonica Hot Breakfast - l'unico in grado di convincere il suo cliente a riammettere il pieno organico dei vecchi colleghi nella cerchia operativa della band: "[Sulla faccenda] Non ci sono speculazioni. Tutto quello che posso fare è salutare Fernando. Ciao Fernando, come stai? Fernando è il manager dei Axl. Sarò molto sincero. Ti voglio bene, Fernando, e se che saprai fare la cosa giusta".

"Lui è l'unico tizio che può farla accedere [la reunion degli elementi originali dei Guns N' Roses]", ha proseguito Adler, già scottato dall'essere stato escluso dalla promozione della nuova ristampa: "Andate sul suo sito e rompetegli i coglioni finché non rimetterà insieme il gruppo".

Per la verità Lebeis non ha un vero e proprio sito: professionalmente parlando l'agente presidia il Web con l'accont Twitter https://twitter.com/flebeis, tornato attivo solo poche ore fa - non è dato sapere se a causa dell'esternazione di Adler o meno.

Oltre ad Axl Rose, Slash e Duff McKagan, quella che viene considerata la formazione storica dei Guns N' Roses include - oltre a Steven Adler - anche il chitarrista Izzy Stradlin, anche lui rimasto escluso, non senza polemiche, dalla reunion della band.