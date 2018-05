Cher - all’anagrafe Cherilyn Sarkisian La Pierre - nasce a El Centro, in California, nel il 20 maggio 1946. Cresce accanto alla madre attrice, Georgia Holt, e al padre John Sarkisian. Ancora teenager, incontra Sonny Bono in un bar in una via di Hollywood ed è insieme a lui che un giorno si reca ai Gold Star Studios di Phil Spector e inaspettatamente si trova a sostituire una corista che non si era presentata. Da questo momento in poi, Cher canta come corista con Phil Spector in tutti i classici di quest’ultimo, da “Be my baby” a “You’ ve lost that loving feeling”, e registra alcuni duetti con Sonny. Nel 1969 nasce Chastity Bono, e Cher e Sonny si sposano. Comincia così la carriera di una grande pop - che festeggiamo con 10 grandi successi, a partire da "I got you babe", numero 1 nel '65.