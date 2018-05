Il nuovo album della brit band capitanata da Alex Turner, “Tranquility Base Hotel + Casino” è uscito oggi, venerdì 11 maggio, e il cantante del gruppo, in una chiacchierata con Annie Mac su Radio 1 della BBC ha raccontato alcuni dettagli di questa ultima fatica discografica della band di “Mardy Bum”, soffermandosi in particolare sul perché ha messo da parte la chitarra, nella fase compositiva, per passare al pianoforte: “La chitarra ha perso la sua capacità di darmi idee. Ogni volta che mi sedevo con una chitarra ero diffidente su dove mi avrebbe portato”, ha spiegato Turner. La voce del gruppo di Sheffield ha poi concluso: “Avevo un’idea piuttosto chiara di quello che avrei potuto essere, che è l’esatto contrario di quello che provo quando mi siedo al piano”.

Al musicista è stata poi richiesta qualche delucidazione sul tema dello spazio, presente nel disco e così commentato da Turner, che scherza su come nell'album ci sia “un riferimento a un razzo ogni 20 secondi”:

Potrebbe avere qualcosa a che fare con alcune delle cose che stavo leggendo e dei film che stavo guardando in giro allora. Penso che sia iniziato con l’idea della fantascienza o dei mondi che sono stati creati al suo interno o con l’idea del viaggio spaziale, del viaggio nel tempo o qualunque cosa sia, è usata per dare un’idea del mondo in cui viviamo.

Gli Arctic Monkeys hanno ripreso la loro attività dal vivo lo scorso 2 maggio, con il concerto di San Diego, nell’ambito del tour a supporto del loro sesto album in studio, che li porterà anche dalle nostre parti, il 26 e 27 maggio a Roma e il 4 giugno a Milano.