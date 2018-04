"Beerbongs & Bentleys", l’album di Post Malone uscito il 26 aprile, ha stabilito un nuovo record di streaming su Spotify. Il servizio di streaming ha fatto sapere che in un solo giorno l’album è stato ascoltato 78.744.748 volte nel mondo: un record assoluto.

Non è la prima volta che il rapper di “Rockstar” fa grandi numeri: il suo album di debutto del 2016, “Stoney”, è in classifica nelle charts degli album R&B/Hip-Hop Albums da 64 settimane, eguagliando il numero di settimane di permanenza in graduatoria dell’album di debutto di Whitney Houston, uscito nel 1985.

Ecco la tracklist di “Beerbongs & Bentleys”:

Paranoid

Spoil My Night [feat. Swae Lee]

Rich & Sad

Zack And Codeine

Takin' Shots

rockstar [feat. 21 Savage]

Over Now

Psycho [feat. Ty Dolla $ign]

Better Now

Ball For Me [feat. Nicki Minaj]

Otherside

Stay

Blame It On Me

Same Bitches [feat. G-Eazy & YG]

Jonestown (Interlude)

92 Explorer

Candy Paint

Sugar Wraith