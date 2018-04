Gli U2 hanno pubblicato il videoclip ufficiale del nuovo singolo estratto dal loro ultimo album in studio, "Songs of experience": si tratta di "Love is bigger than anything in its way". Potete guardare la clip proprio qui sotto:

Il video di "Love is bigger than anything in its way" è stato girato nella città di Bono e soci , Dublino e celebra la cultura giovanile. Protagonisti del video sono teenager vestiti con abiti colorati, alcuni appartenenti alla comunità LGBTQ: "Non devi più preoccuparti di ciò che pensano le persone", dice uno dei protagonisti della clip.

Il regista è David Mushegain: nelle intenzioni sue e della band, al centro del video ci sarebbe dovuta essere proprio la comunità LGBTQ, ma poi il concept è stato modificato e si è pensato di celebrare più generalmente la cultura giovanile. A proposito della canzone, il regista ha scritto in una nota pubblicata sul sito ufficiale degli U2:

"Parla dell'essere giovani e dell'esprimere sé stessi, di come tutti noi abbiamo amici e parenti che si vestono o che hanno uno stile 'diverso'. Ma, come dice la canzone, l'amore è più grande di ogni altra cosa al mondo".

Per gli U2 è quasi arrivato il momento di tornare ad esibirsi dal vivo: il prossimo 2 maggio il gruppo darà il via da Tulsa al nuovo tour, che si preannuncia ricco di novità .