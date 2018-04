Continuano i ricordi e gli omaggi rivolti al DJ superstar che ci ha lasciato ieri, venerdì 20 aprile. Uno degli ultimi messaggi di cordoglio – qui potete dare un’occhiata a quelli giunti dal mondo della musica e qui al testo che l’ex fidanzata di Avicii, Emily Goldber, gli ha dedicato – è arrivato dal manager di lunga data del produttore svedese, Ash Pournouri, che sul suo account Instagram ha raccontato il dolore per la perdita di Avicii. Ecco le parole di Pournouri:

Shock. Dolore. Ira. Rabbia. Apatia. Disperazione. Miseria. Dolore. Dolore. Dolore. Non so nemmeno come si chiama questo sentimento. Eri la mia famiglia. Mio fratello. Mio amico. Mio alleato. Parte del mio cuore. Ora non c'è più. Non ho mai provato una profonda tristezza come questa. Non ricordo nemmeno l’ultima volta che ho pianto ma i miei occhi sono gonfi di lacrime da quando l’ho saputo. Non l’ho ancora accettato davvero, non riesco nemmeno a immaginare che sia reale. Vuoto.

Eri bellissimo. Eri un talento acerbo. Eri uno su un miliardo. Non riesco a smettere di pensare che se fossi stato con te avrei potuto salvarti in qualche modo. Proteggerti. Dagli haters, dalle minacce, dalle cattive relazioni, dall’oscurità e dalla malattia. Qualsiasi cosa fosse successa, mi sarei preso una pallottola per te. Non capisco. Per nulla. Vuoto.