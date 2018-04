La testata di gossip statunitense TMZ riferisce che David Bergling, fratello maggiore di Avicii, si troverebbe a Muscat, in Oman, dove il compianto DJ è stato trovato morto ieri. L’hotel dove Bergling alloggia sarebbe a una quindicina di minuti dal resort Muscat Hill, l’albergo nel quale Avicii si trovava in vacanza e che avrebbe lasciato – riporta TMZ, citando fonti svedesi – la scorsa settimana.

La causa della morte del DJ, così come i dettagli dei suoi ultimi giorni di vita, ancora non sono stati resi noti. Quel che, invece, si sa è che, come già riportato da Rockol, il ventottenne soffriva da tempo di seri problemi di salute ed era passato attraverso diversi ricoveri per poi annunciare il definitivo ritiro dalle scene live nel 2016. Sembra che risalga al 2012 il primo ricovero di Avicii, in un ospedale di New York, per una pancreatite acuta, legata all’uso di alcool. Durante un tour in Australia il DJ torna in ospedale: questa volta i dottori lo sollecitano a sottoporsi a un intervento di rimozione della cistifellea, ma Avicii rifiuta e si rimette al lavoro sul suo album di debutto, “True”.

Nuovamente ricoverato l’anno successivo, questa volta a Miami, per un’ostruzione della cistifellea, è costretto a cancellare i suoi show in programma all’SLS Hotel e all’Ultra Music Festival. All’epoca, scrive la testata americana Billboard, il DJ attribuì la responsabilità della ricaduta ai ritmi serrati delle sue tournée. A Miami, all’artista viene nuovamente diagnosticata la pancreatite, ma anche dei problemi all’appendice: sia l’appendice che la cistifellea vengono infine rimosse. Ecco alcuni dei tweet condivisi da Avicii sul suo account in quei giorni:

Unfortunately, the pain came back yesterday afternoon and I returned to the hospital where they admitted me to stay overnight. — Tim Bergling (@Avicii) March 29, 2014

My doctors have decided to operate and remove my gall bladder tomorrow morning. — Tim Bergling (@Avicii) March 29, 2014

Turns out i had a ruptured appendix on top of my sick gallbladder…both were removed during the operation pic.twitter.com/4VsSPrJEug — Tim Bergling (@Avicii) March 30, 2014

A sei mesi circa dall’intervento, tornano i problemi e il DJ cancella tutte le sue prossime performance: lo stesso accade nel maggio 2015, poco dopo aver pubblicato il video del brano “Feeling Good”. L’annuncio del ritiro dai palchi arriva nel 2016, suggellato da una lettera ai fan, diffusa sul suo sito – ne avevamo parlato qui.

La parabola live dell’artista svedese si chiude con la sua esibizione del 28 agosto 2016 all’Ushuaïa Ibiza Beach Hotel. Su Instagram, Avicii scrive:

Questa domenica c’è stato il mio ultimo show. Ma non saranno certo i miei ultimi giorni nel mondo della musica.

Spiega, poi, il DJ come sia convinto che questa rappresenti per lui la giusta decisione, ringraziando i fan, gli amici e la famiglia.