È andato al leader degli U2 Bono Vox il riconoscimento che l’ex presidente americano George W. Bush ha deciso di istituire, tramite il George W. Bush Presidential Center, per rendere onore ai meriti di coloro che “in qualche modo cambiano il mondo”, riprendendo le parole riportate dalla testata americana Billboard. La prima Medaglia per la Leadership, questo il nome dell’onorificenza, assegnata ieri per la prima volta ma destinata a una cadenza annuale, è stata attribuita all’artista irlandese in nome del suo “impegno umanitario contro la povertà e le malattie che possono essere oggetto di prevenzione, come l’HIV/AIDS”.

La voce di “One” ha ringraziato Bush, il Congresso e gli americani per i progressi fatti nella lotta per sconfiggere l’AIDS tra le persone più vulnerabili. Ma il musicista ha anche avvertito che un futuro incerto si prospetta per chi porta avanti questo tipo di impegno: con l’amministrazione Trump il rischio di “tornare indietro”, per Bono, c’è. Bisogna avere “la testa dura”, dice l’artista, per salvare vite.

Ecco il video della chiacchierata tra l’ex presidente e Bono al Bush Center:

L’impegno umanitario del frontman degli U2 è stato recentemente oggetto di aspre polemiche e provvedimenti giuridici per l’operato della no profit da lui cofondata One Campaign. Lo scorso novembre, il nome Bono è finito, invece, nella rosa dei personaggi coinvolti nell’inchiesta “Paradise Papers”.