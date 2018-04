"Radio Mantra" è il nuovo lavoro in studio del collettivo milanese alternative-soul Black Beat Movement. Pubblicato su La Grande Onda (etichetta fondata nel 2004 da Tommaso “Piotta” Zanello) e distribuito da A1 entertainment. "Radio Mantra" è il quarto lavoro ufficiale dei BBM, e mette a fuoco nuovi sensi ritmici e idee melodiche, intrecciando suoni del futuro e campionamenti old school nella loro continua ricerca di qualcosa di originale e inatteso. "Radio Mantra" segna quindi l’inizio di un nuovo percorso all’interno della black music attraverso un album maturo e consapevole segno di una evidente crescita artistica del gruppo. Tutte le strumentali sono state composte ed arrangiate da Luca Javier Bologna, Jacopo Boschi e Veez0, i testi sono stati scritti tutti dalla cantante Naima ad eccezione dei featuring i quali sono stati arricchiti da prestigiose collaborazioni come Ghemon (con il quale la band realizza il suo primo brano in italiano) i Technoir e KG Man. Le trombe della canzone "Lagoon" sono suonate da Roy Paci, fresco di partecipazione sanremese. L'album è stato registrato in vari studi della Lombardia e missato da Marco Olivi al Blue Spirit Studio di Milano.

... con questo “Radio Mantra” i ragazzi arrivano trovare quella che secondo me è la loro dimensione perfetta, il giusto equilibrio tra approccio pop alla materia (la black music in generale) e sperimentazione: pezzi come “2U” o “In a daze” sono quanto di meglio prodotto fin qui dal collettivo.

