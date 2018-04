Uscirà il 15 giugno il nuovo album da solista di Johnny Marr, ex chitarrista degli Smiths, intitolato “Call the comet”; il precedente era stato “Playland” (2014), che a sua volta era stato preceduto da “The messenger” (2013) - ma bisogna anche considerare il live “Adrenalin baby” (2015), oltre agli album pubblicati come Electronic, Johnny Marr and the Healers, Modest Mouse, The Cribs, 7 Worlds collide.

L’uscita dell’album è anticipata da quella del video di “The tracers”, diretto da Mat Bancroft.

Dell’imminente album, Marr ha detto:



“I testi sono più profondi del mio solito, parlano del mondo esterno, ma ci sono anche un paio di canzoni molto personali. Le canzoni sono influenzate dalle mie letture degli ultimi tempi: i romanzi di H.G.Wells, fantascienza sociale in cui si immagina una società diversa da quella contemporanea - intesa come quella dell’inizio del ventesimo secolo, quella di quando sono stati scritti”.

Ecco la tracklist dell'album:

1. “Rise”

2. “The Tracers”

3. “Hey Angel”

4. “Hi Hello”

5. “New Dominations”

6. “Day In Day Out”

7. “Walk Into The Sea”

8. “Bug”

9. “Actor Attractor”

10. “Spiral Cities”

11. “My Eternal”

12. “A Different Gun”