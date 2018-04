Nel 1990 il batterista Steven Adler smise ufficialmente di far parte dei Guns N’ Roses: la band di “Sweet Child O’ Mine” decise che il musicista non era in grado di proseguire oltre il suo percorso con il gruppo a causa dell’abuso di sostanze che rendeva sempre più difficoltosa la sua permanenza nella formazione. La scelta ha trovato poi conferma anche in tempi più recenti, quando Axl Roses e compagni hanno ridato vita ai Guns N’ Roses senza coinvolgere Adler e preferendo, invece, il batterista Frank Ferrer. Sulla questione il musicista è recentemente tornato in un’intervista per “Mom, It’s Not Devil Music!”, nella quale raccontava il suo dolore per la rottura, e ora è il fratello di Steven, Jamie, che in un lungo post su Facebook dice la sua sulla band losangelina: “Senza Steven Adler non ci sarebbero mai stati i Guns N’ Roses né il più grande album rock di tutti i tempi [ndr: con la band il batterista ha registrato tre dischi: “Appetite for Destruction”, “GN’R Lies” e “Use Your Illusion II”]”, ha scritto, spiegando poi come sia stato proprio il fratello a insegnare a Slash il suo primo accordo con la chitarra e a dargli la sua prima sei corde. A questo proposito, ecco le parole di Jamie Adler:

Per quel che ne sappiamo se Slash non avesse incontrato Adler potrebbe non aver mai trovato la chitarra. Le persone si dimenticano troppo spesso da dove arrivano. Ricordiamo a Slash, ora, come ha imparato a essere il miglior chitarrista della nostra generazione. Steven Adler ti ha dato la tua prima chitarra. Fatti!! Il groove di Adler ha reso quell’album ciò che è oggi. Per questo nessun altro batterista dopo Alder è stato in grado di riprodurre quel suono nei Guns N’ Roses. È un dono di Dio e nessuna lezione di batteria può insegnarti quello che lui ha dalla nascita.

Durante la tournée della reunion, il “Not In This Lifetime Tour”, l’ex compagno di band è stato comunque invitato a raggiungere gli altri sul palco per alcuni concerti, come la data in Argentina. Se non che, lamenta Jamie, al fratello è stata fatta suonare solamente una canzone: “Che persone disumane potrebbero mai essere così crudeli con qualcuno? Solo persone avide ed egoiste”.

Jamie conclude così il suo post: