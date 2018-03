I Thirty Seconds to Mars hanno pubblicato un nuovo singolo: è l'ennesima anticipazione di "America", l'album in uscita venerdì prossimo, 6 aprile, a distanza di ben cinque anni dal precedente "Love, lust, faith and dreams". La nuova canzone di Jared Leto e compagni si intitola "Rescue me" e potete ascoltarla proprio qui sotto:

A livello di sonorità, "Rescue me" non presenta grosse differenze rispetto ai precedenti singoli, "Walk on water" e "Dangerous night": è una canzone in cui le sonorità alternative rock che hanno sempre rappresentato la cifra stilistica dei Thirty Seconds to Mars incontrano suoni più elettronici, tra sintetizzatori e drum machine (ma già nel precedente il gruppo aveva cominciato ad indirizzarsi verso l'elettronica).

Per "America" i Thirty Seconds to Mars hanno lavorato con produttori diversi: Jared Leto ha seguito in prima persona le lavorazioni dell'album, ma si è avvalso anche della collaborazione di Zedd, di Robopop, di KillaGraham e di Hector Delgado. Il disco verrà pubblicato con diverse copertine: fanno parte di una campagna globale che sarà presente nelle principali città del mondo a partire dagli Stati Uniti.

I fan italiani del gruppo guidato da Jared Leto avranno modo di ascoltare per la prima volta dal vivo le canzoni del nuovo album il prossimo settembre, quando i Thirty Seconds to Mars torneranno a suonare in Italia per un'unica data a Milano (dopo i due recenti concerti nei palasport a Roma e Bologna).

Il "Monolith tour", la serie di concerti che segna il ritorno sui palchi dei Thirty Seconds to Mars, prosegue intanto senza Tomo Milicevic, che ha partecipato alle prime date ma che ha poi deciso di prendersi una pausa - l'annuncio è arrivato alla vigilia delle due date italiane. In questi giorni la tournée ha fatto tappa nel Regno Unito: i concerti a Manchester, Londra e Birmingham sono stati gli ultimi tenuti dalla band prima dell'uscita del nuovo album (il tour riprenderà infatti il 10 aprile da Lisbona). Anche per questi concerti i Thirty Seconds to Mars si sono presentati sul palco in versione duo: Jared alla voce (e alla chitarra per alcuni pezzi), suo fratello Shannon alle percussioni. Ad affiancarli, nascosti dietro il palco, due turnisti. Non sappiamo, al momento, se Tomo Milicevic tornerà a suonare con Jared e Shannon dopo la breve pausa, quando il tour riprenderà.