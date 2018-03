Non è una festa se non inviti alcuni amici. È questo il motto dei Supersonic Blues Machine, band composta da Lance Lopez, Fabrizio Gorssi e Kenny Aronoff che per i suoi album e live non rinuncia mai a coinvolgere grossi nomi della scena internazionale: nei prossimi live nella Penisola, previsti a Pistoia, il 15 luglio, a Milano, il 16 luglio, e a Brugnera, il 20 luglio, i Supersonic Blues Machine porteranno con sé Billy Gibbons, frontman degli ZZ Top, e Steve Lukather, fondatore e leader dei Toto, per la data milanese, e il solo Gibbons per le date in Friuli-Venezia Giulia e a Pistoia.

Il concerto nella città meneghina del 16 luglio si terrà negli spazi del Carroponte, Sesto San Giovanni. Al live prenderà parte anche il bluesman e armonicista milanese Fabio Treves. Il prezzo del biglietto, posto unico in piedi, è di 25,00 euro+ prevendita (30 euro in cassa la sera stessa del concerto). L’esibizione di Brugnera, in provincia di Pordenone, del 20 luglio è invece parte della rassegna Blues in Villa - Blues & Jazz Festival, presso il Parco di Villa Varda - posto unico in piedi: 38,00 euro + prevendita -, come parte di una kermesse è la data della città toscana, il 15 luglio, che si inserisce nel festival Pistoia Blues.

L’ultima uscita discografica della band è “Californisoul”, sul mercato dallo scorso anno, che si avvale della collaborazione di Eric Gales, Robben Ford e Walter Trout, ma anche i compagni di tour Billy Gibbons e Steve Lukather. L’ospite italiano dei live nel Belpaese dei Supersonic Blues Machine, Treves, è altresì presente nel disco, con la sua armonica, nel brano L.O.V.E..