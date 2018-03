Il frontman dei rockers australiani Rose Tattoo Angry Anderson, intervistato da The Rock Pit, ha rivelato che Angus Young gli ha detto che sta scrivendo un nuovo album degli AC/DC e che Axl Rose dei Guns N’ Roses sarà il cantante.

A una domanda sul rinnovato buono stato di salute dell’hard rock, Anderson ha risposto:

“Ho parlato con Angus Young l’anno scorso e gli ho detto, ‘Cosa pensi di fare?’ e lui mi ha risposto ‘Sto scrivendo un nuovo album’. Ho pensato che fosse figo e allora gli ho chiesto chi c’era nella band e lui mi ha detto, ‘Axl’. Brian non c'è più, Phil non c’è più, Cliff non c'è più, Malcolm non c’è più. E ci sono queste persone, so che è triste che la line-up originale non ci sia più, ma ci sono le canzoni e la gente che li ha seguiti per tutta la loro carriera vuole ascoltare le canzoni. E in un certo senso lo dobbiamo a quella gente, quindi è un debito di gratitudine. Quello che stiamo dicendo è voi state vicino a noi, noi stiamo vicino a voi. Angus, diciamocelo, non ha bisogno di soldi. Riconosce però che ci sono ancora milioni di persone in tutto il mondo che vogliono ascoltare le canzoni degli AC/DC suonate dal vivo. Allo stesso modo, anche se in scala molto minore, c’è molta gente nel mondo che vuole ascoltare le canzoni dei Rose Tattoo. Vogliono ascoltare quelle canzoni suonate dal vivo. E questa è una formazione che può farlo.”