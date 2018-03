Due pezzi da novanta del britpop, Liam Gallagher (Oasis) e Richard Ashcroft (Verve), hanno annunciato delle esibizioni congiunte per il prossimo maggio, in occasione di una serie di concerti in diverse città del Nord America (10 maggio a San Francisco, 11 maggio a Los Angeles, 13 maggio a Toronto, 14 maggio a Boston, 16 maggio a New York, 17 maggio a Philadelphia); Liam terrà un ultimo concerto negli USA il 18 maggio a Washington, ma senza Ashcroft.

E' stato confermato qualche settimana fa che Liam Gallagher terrà un concerto il 21 giugno in Italia, nell'ambito degli iDays che si terranno a Rho, nei pressi di Milano. In cartellone nella stessa giornata anche i Killers.

Il sito ufficiale di Ashcroft annuncia che il 15 e il 16 giugno l'ex frontman dei Verve sarà "special guest" di due concerti irlandesi di Liam Gallagher, a Dublino e a Belfast; può essere che la stessa cosa succeda a Rho il 21 giugno, pochi giorni dopo? Per il momento non ci sono informazioni in merito, ma l'eventualità non ci sembra da escludere a priori.