Prenderà il via il prossimo 6 luglio dalla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma il tour estivo 2018 di Francesco De Gregori: la serie di eventi che avrà per protagonista il cantautore capitolino proseguirà il 7 luglio a Spoleto, al Festival dei Due Mondi, il 13 a Gardone Riviera, al Vittoriale, il 14 a Vigevano, al Castello Sforzesco, il 15 a all'Arena Teatro Sociale di Como, il 19 a Lignano Sabbiadoro, all'Arena Alpe Adria, il 21 luglio al Carroponte di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, l’11 agosto a Forte dei Marmi, a Villa Bertelli, il 12 a Castiglioncello, al Castello Pasquini, il 14 ad Asiago, in Piazza Carli, il 19 a Presicce, in Piazza delle Regioni, il 22 a Soverato, alla Summer Arena, il 24 agosto a Zafferana Etnea, all'Anfiteatro Falcone e Borsellino, per concludersi il 3 settembre a Scario, in Piazzale del Porto.

"Mi fa piacere quando il pubblico riconosce un pezzo dalle prime note, ma mi piace anche quel silenzio un po’ stupito che accoglie le canzoni meno conosciute. La bellezza del live è anche questa, la scaletta non deve essere scontata, bisogna mischiare le carte", ha spiegato l'artista relativamente alla scaletta che verrà proposta dal vivo durante gli show, nella quale saranno inserite anche "canzoni 'mai passate alla radio' e brani raramente eseguiti dal vivo negli ultimi anni".

I biglietti per i concerti del tour estivo 2018 di Francesco De Gregori saranno disponibili dalle ore 16.00 di oggi, lunedì 19 marzo, online su Ticketone.it, e a partire dalle ore 16.00 di giovedì 22 marzo nei punti vendita tradizionali. Per info e acquisto è possibile visitare il sito www.fepgroup.it.