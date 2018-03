Di scena nel corso del passato fine settimana all'edizione cilena del festival Lollapalooza - la stessa "accorciata" di un giorno a causa delle cattive condizioni metereologiche registrate a Santiago, dove ha avuto luogo la manifestazione - l'ex frontman degli Oasis ha stupito il suo pubblico "ritirandosi" sua sponte dietro le quinte perché insoddisfatto della resa del suo live set.

Liam Gallagher leaving the stage at Lollapalooza Chile today. pic.twitter.com/63YbVvuNjs — oasis world (@myoasisworld) March 18, 2018

"Suona fottutamente orribile", ha ammesso Liam Gallagher, prima di arrendersi - "Non posso continuare a cantanre" - e ritirarsi nel backstage. Qualche ora dopo, via Twitter, il cantante ha chiarito:

"A causa di un'infezione alle vie respiratorie in corso, siamo stati costretti a tagliare lo show al Lollapalooza di Santiago del Cile di questa sera", si legge nella nota ufficiale: "A Liam è stata diagnosticata una forma di sinusite: l'infezione, partita dal naso qualche settimana fa, ha poi interessato anche alle orecchie, per poi estendersi e tramutarsi in bronchite. Ha cercato di proseguire nei concerti ma oggi faceva fatica a respirare sul palco e non è stato in grado di proseguire lo spettacolo. E' molto deluso e arrabbiato per non essere riuscito a terminare il concerto e vuole scusarsi con quanti siano venuti a vederlo questa sera per quanto successo: la promessa è quella di recuperare quanto prima la data a Santiago".

Al momento non è chiaro se le prossime date nel calendario di Liam - tutte in sudamerica, la prima delle quali dopodomani, mercoledì 21 marzo, a San Paolo, in Brasile - siano da considerare o meno a rischio.

Liam Gallagher si esibirà in Italia il prossimo 21 giugno all'I-Days Festival di Rho, nell'hinterland nord ovest di Milano.