Ospite di Rai 1, la superstar di Solarolo ha dichiarato di essersi impegnata per cercare di organizzare una data in Sardegna nell'ambito del tour in supporto al nuovo album "Fatti sentire", che per il momento non prevede date nell'Isola. "Sto provando a organizzare una data in Sardegna, magari quando tornerò da New York", ha fatto sapere Laura Pausini: "Poi il mio fidanzato [il chitarrista e produttore Paolo Carta, ndr] è di origini sarde...".

Il tour della cantante romagnola, che debutterà in Italia il prossimo 8 settembre, per il momento prevede tappe a Milano, Rimini, Verona, Eboli, Acireale, Bari, Firenze, Padova, Bologna e Torino.