Stanno emergendo, alla spicciolata, testimonianze video del concerto che la band di Eddie Vedder ha tenuto lo scorso venerdì, 16 marzo, presso il Parque O’Higgins di Santiago del Cile, venue "occupata" per tre giorni dalla locale edizione 2018 del Lollapalooza.

Nelle ultime ore ha iniziato a circolare sul Web un particolare video del live set tenuto dai Pearl Jam nella capitale del paese sudamericano che mostra - oltre alla gag della quale vi abbiamo già riferito, relativa alla maschera da Donald Trump indossata sotto i riflettori dal cantante, un'altra trovata della quale Vedder si è reso protagonista in polemica alle politiche care all'attuale inquilino della casa bianca. Durante l'esecuzione della cover del classico dei Pink Floyd "Another Brick in the Wall, Part 2" il frontman, invece di cantare come nella versione originale il verso "Teacher, leave them kids alone", ha modificato il testo in "Gunmen leave our kids alone/People leave your guns at home" ("Pistolero, lascia stare i nostri bambini / Gente, lasciate a casa le vostre pistole").

Il gruppo ha appena pubblicato un brano inedito registrato in studio, "Can't Deny Me", il cui testo è per certi versi molto esplicito riguardo alle posizioni politiche fatte proprie dalla band.