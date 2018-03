Frank Pucci, meglio conosciuto come Killjoy, frontman dei Necrophagia, death metal band fondata a Wellsville, Ohio, nel 1983, nelle fila della quale militò tra il 1998 e il 2002, come chitarrista, il già frontman dei Pantera Phil Anselmo, è morto all'età di 48 anni per cause ancora sconosciute: a darne notizia è stata, nella giornata di oggi, domenica 18 marzo, la pagina Facebook ufficiale della band.

"Siamo scioccati e rattristati nell'annunciarvi la scomparsa del nostro fratello Killjoy", si legge nella nota diramata dal gruppo, oggi composto - oltre che dal frontman - dal batterista Shawn Slusarek, dal chitarrista Serge Streltsov e dal bassista Jake Arnette: "Non abbiamo parole. Riposa in pace, fratello, sarai per sempre nei nostri cuori".

Pucci era l'unico elemento della formazione originale dei Necrophagia ancora nella band, indicata - insieme ai Possessed, ai Death e agli Obituary - tra le precorritrici del death metal: per il momento nessuno ha ancora azzardato esporsi con dichiarazioni relative al un eventuale futuro del gruppo, che - a questo punto - sembra decisamente a rischio.

Nonostante la collaborazione tra Anselmo e la band si fosse interrotta nei primi anni Duemila, l'ex leader dei Pantera e Pucci erano rimasti in ottimi rapporti: "Phil è un grande, per me è come un fratello", ebbe a dire Killjoy all'epoca, "Purtroppo i nostri rispettivi impegni ci impediranno di collaborare ancora a lungo". I due rimasero in contatto, ripromettendosi di collaborare in futuro nei Viking Crown, uno dei progetti paralleli di Anselmo - del quale da metà anni Novanta faceva parte anche Pucci - arenatosi nel 2001 e mai più riattivato.