La band belga arriva in Italia dopo anni di assenza per presentare il nuovo album “Nocturne”, uscito il 29 settembre e prodotto da Luuk Cox, a distanza di quattro anni dall’ultimo lavoro “Everest”.

Ecco tutti i dettagli dei concerti in Italia:

18 aprile 2018 - Bologna – Locomotiv

19 aprile 2018 - Segrate (Mi) – Magnolia

20 aprile 2018 - Roma – Monk - Circolo Arci

21 aprile 2018 - Torino - sPAZIO 211

Qui di seguito potete vedere lo speciale annuncio della band e l’esecuzione dal vivo del brano “Indifference” per Rockol:

La band nata alla fine degli anni 90 per iniziativa dei due fratelli Antoine (voce) e Denis (batteria) Wielemens pubblica l’album d’esordio “From here to Therenel” nel 2003 che porta il quintetto in giro per il mondo per un lungo tour. Nel 2008 vede la luce “Plan Your Escape”, album che risulta fedele alle sonorità dei primi lavori. Il 2013 è l’anno di uscita di “Everest” arrivato dopo anni di silenzio seguiti alla tragica perdita del batterista.