Anche nello spietato mondo dell'hip hop a stelle e strisce l'adagio che vale è sempre lo stesso, cioè il vecchio "scherza con i fanti ma lascia stare i santi". Se n'è accorto a sue spese Lil Xan, giovanissima promessa del rap di origini messicane ma nato e cresciuto in California. Come lo scomparso collega Lil Peep esponente di spicco dell'emo-rap, il passo falso Diego Leanos - questo il nome all'anagrafe dell'artista - l'ha compiuto durante un'intervista rilasciata a Revolt TV: interrogato sui suoi ascolti e sulle sue preferenze in materia di classici dell'hip hop, Lil Xan ha affibbiato senza troppe remore l'aggettivo "noioso" allo scomparso Tupac Shakur, deus ex machina del rap west coast che insieme a Notorious B.I.G. - il suo collega/rivale anch'esso rimasto ucciso in quella che molti credono una faida tra le due correnti hip hop americane - ha gettato le fondamenta dell'attuale scena rap statenitense e non solo.

La faccenda poteva chiudersi con le piccate risposte dei colleghi coetanei, come - su tutte - quelle di Waka Flocka Flame, che lette le dichiarazioni di Lil Xan l'ha dichiarato "bandito dal mondo dell'hip hop", e restare solamente un caso mediatico-musicale. L'affetto per la voce di "California Love", tuttavia, è talmente radicato presso il pubblico da aver fatto correre il rischio a Leanos di passare dalla cronaca musicale alla nera.

Come riferisce TMZ, il cantante qualche giorno fa è stato accerchiato in un fast food di Redlands, in California, da un branco di fan di Tupac decisi di chiedergli conto delle dichiarazioni rilasciate a Revolt TV: Lil Xan, per sfuggire alla folla ostile, è stato costretto a riparare presso un vicino YMCA, prima che la polizia locale, appurata la reale situazione di pericolo nella quale il rapper si era cacciato, lo traesse definitivamente in salvo scortandolo fino a casa.