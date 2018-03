Un non meglio identificato allarme per quella che diverse fonti statunitensi definiscono una minaccia di attentato con esplosivi ha costretto i Roots a cancellare la propria esibizione prevista al festival South by Southwest di Austin per la sera di ieri, sabato 17 marzo: la band di Filadelfia era attesa di salire sul palco in uno spazio sponsorizzato dalla Budweiser presso il Fair Market, nella cittadina texana, quando le autorità hanno deciso improvvisamente di cancellare l'appuntamento. La comunicazione è immadiatamente stata rilanciata anche dagli organizzatori dell'evento:

The Bud Light x The Roots SXSW Jam at Fair Market has been canceled. We apologize for the inconvenience and appreciate your understanding. #SXSW https://t.co/iLkmAcroAh — SXSW (@sxsw) March 18, 2018

L'edizione statunitense di Rolling Stone ha confermato come la "minaccia alla sicurezza" citata da organizzatori e polizia di Austin sia da intendere come tentativo di attentato con esplosivi, anche se - al momento - non sarebbe affatto chiara la matrice del potenziale gesto. Nella notte le autorità locali hanno fermato un ventiseienne, Trevor Weldon Ingram, con l'accusa di essere l'autore del tentato atto terroristico:

Booking photo of Trevor Ingram. pic.twitter.com/pEpE3lifVn — Austin Police Dept (@Austin_Police) March 18, 2018

Il giovane è stato tratto in arresto poco prima della mezzanotte, ora locale: secondo le agenzie statunitensi, la polizia non avrebbe trovato evidenze di reali minacce dopo aver identificato e fermato l'autore dell'allarme bomba. Weldon Ingram sarà comunque processato per tentato atto di terrorismo, reato che secondo la legislazione americana può essere punito con la detenzione fino a dieci anni.

Negli ultimi giorni ad Austin sono stati registrati tre attentati con pacchi esplosivi - che hanno causato due vittime e un ferito - sui quali la polizia sta ancora indagando: al momento non è chiaro se Weldon Ingram possa essere collegato anche agli episodi di terrore verificatisi in città nel corso della passata settimana.