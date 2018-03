La 67enne cantante degli Heart Ann Wilson ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube dove parla dell’amico Chris Cornell.

Dapprima parla della canzone degli Audioslave “I am the highway” incisa nell’eponimo album d’esordio pubblicato nel 2002 dalla band formata da Chris Cornell assieme ai tre Rage Against the Machine Tom Morello, Tim Commerford e Brad Wilk:

“E’ la mia canzone preferita di Chris Cornell. E’ davvero una grande canzone, ha un grande significato per me perché Chris era un mio amico. Le parole di “I am the highway” parlano di insoddisfazione e alienazione”.

Poi aggiunge che lui si sentiva a disagio nel ruolo di portavoce di una generazione: