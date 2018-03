John Densmore e Robby Krieger, ovvero i due membri dei Doors ancora vivi, intervistati dal giornalista televisivo Dan Rather hanno ricordato di come il timido Jim Morrison si trasformò nel ‘Re Lucertola’ che tutti abbiamo imparato a conoscere.

Dice Densmore: “Morrison non aveva mai cantato prima. Poi disse che aveva sentito un concerto nella sua testa, ma non lo aveva mai fatto. All’inizio non riusciva neppure a guardare il pubblico. Ma poi, piano piano, divenne il Re Lucertola”.

A Krieger è stato chiesto come fece Morrison a sviluppare un carisma di quel genere, lui ha risposto: “Penso che l’avesse sempre avuto dentro di lui, stava solo aspettando di farlo uscire. Come disse lui, ‘E’ come se la corda dell’arco fosse stata tirata per 21 anni e poi lasciata andare”.

I Doors hanno pubblicato il 23 febbraio il DVD del loro ultimo concerto al Festival dell’Isola di Wight nel 1970, tenuto mentre le tensioni all’interno della band californiana crescevano sempre più. Al proposito il tastierista Ray Manzarek morto nel 2013 una volta disse: “Il nostro set fu sottotono ma molto intenso. Abbiamo suonato reprimendo la furia e Jim era in ottima forma vocale, ha cantato con tutta l’energia che aveva, ma non ha mosso un muscolo, Dioniso era stato incatenato”.