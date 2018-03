E’ arrivata una denuncia per violazione del copyright all’indirizzo della posse di rapper denominata Wu-Tang Clan, a recapitargliela, come riporta TMZ, il gruppo soul degli anni sessanta dei Diplomats.

Il brano ‘incriminato’ è "People say" incluso nel loro album “The saga continues” pubblicato nel 2017, a opinione dei Diplomats plagia la loro canzone del 1969 "I've got the kind of love". I Diplomats denunciano che le due canzoni si somigliano in ‘melodia, testi e ritmo’ e stanno valutando l’ammontare dei danni subiti. Nel frattempo chiedono che si blocchi la vendita di “People say” e ogni sua performance.

Come sempre in questi casi non rimane che ascoltare qui sotto le due canzoni e farsi un’opinione al riguardo.