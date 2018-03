È uscito oggi, 16 marzo, l'album d'esordio di CRLN, "Precipitazioni". La giovane cantante ha realizzato per Rockol un video in versione #NoFilter di uno dei brani del disco, il singolo "In un mare di niente". Con queste parole l'artista ha raccontato la genesi del progetto:

Quattro anni fa entravo nella mia etichetta discografica dei sogni grazie alle mie cover con l’ukulele caricate su Instagram e registrate in una stanza presa in affitto a Roma per i tre anni di università. Da quando ho lasciato quella cameretta sono successe tante cose. Me ne ero andata via con l’idea di scrivere un album ma a un certo punto sembrava che l’improvvisa solitudine, la scrittura della tesi e il terremoto che aveva colpito la mia terra avessero soppresso ogni mio bisogno di scrivere. La verità è che tutte queste situazioni facevano solamente da tappo. C’era infatti una marea di cose che avevo bisogno di dire mentre sembravo intrappolata nel mio cellofan di passività. Era inverno e, mentre la pioggia cadeva, sembrava che le lacrime non si asciugassero mai. Così nasceva questo mio primo album. Così davo un ruolo preciso alle mie “precipitazioni”. L’ukulele è rimasto sempre il mio simbolo di cambiamento. Oggi lo riprendo in mano e canto “In un mare di niente”, il mio nuovo singolo estratto dall’album. Un brano che parla di vita, di audacia e della voglia di esserci nonostante tutto e tutti.