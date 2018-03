Come sempre Neil Young non le manda a dire e non usa giri di parole per esprimere i propri concetti, così ha bollato come ‘cazzate’ i vari ‘farewell tour’ di band e solisti che proliferano negli ultimi tempi.

A Rolling Stone il musicista canadese ha detto:

“Quando andrò in pensione, la gente lo saprà, perché sarò morto. Lo sapranno, non tornerà! Si è ritirato. Ma non dirò, ‘Non tornerò’. Che cazzata è? Potrei suonare se ne avessi voglia, ma non ne ho voglia. Ho una grande band. Ho due grandi band. Ho i Promise of the Real e i Crazy Horse. Sono entrambe grandi band e sono diverse. Ma possono anche suonare un sacco di merda. I Promise of the Real suonano quasi tutto quello che posso fare. E sono fantastici, hanno energia, hanno tutto. Tutti su quel palco hanno il vibe. Non c'è un'oncia di paura."

E’ stato chiesto a Young quale futuro hanno i Crazy Horse: