Il frontman degli Iron Maiden Bruce Dickinson ha parlato con Kerrang del ‘The Legacy Of The Beast’ tour che avrà inizio il 26 maggio dalla capitale estone Tallin per chiudersi il 10 agosto alla O2 Arena di Londra. Tour che prevede anche tre concerti italiani: il 16 giugno a Firenze, il 9 luglio a Milano e il 16 luglio a Trieste.

Ha detto Dickinson:

“Sono concentrato su quella che sarà una fantastica scaletta e su quello che sarà un incredibile spettacolo dal vivo. Sto guardando allo spettacolo come a qualcosa che dovrebbe certamente superare quello che abbiamo fatto nel tour di ‘Book Of Souls’ e mi sto avvicinando alle cose in un modo leggermente diverso. Sto approcciando alcune canzoni in un modo leggermente diverso. Sono consapevole che negli anni siamo caduti in un piccolo groove con alcune canzoni, quindi voglio provare a scuotere un pochino quel groove".

Aggiunge ancora la voce della band inglese: