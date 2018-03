Il chitarrista statunitense arriva in Italia per presentare il suo ultimo progetto discografico "The Michael Landau Liquid Quartet". Michael Landau sarà in Italia dal 16 al 21 marzo, accompagnato da David Frazee (voce e chitarra), Ian Thomas alla batteria e Andy Hess al basso.

Ecco di seguito le date:

16 MARZO - Blue Note, MILANO

17 MARZO - Cross Roads, ROMA

18 MARZO - Bravo Café, BOLOGNA

19 MARZO - Bravo Café, BOLOGNA

20 MARZO - Milk Club, TORINO

21 MARZO - Revolver Club, SAN DONA' DI PIAVE

Landau ha fatto parte di innumerevoli gruppi tra cui i The Wreckers, i Jazz Ministry e gli Stolen Fish e ha suonato come turnista con grandi nomi della scena musicale internazionale come Miles Davis, Pink Floyd, Michael Jackson, Joni Mitchell, Steve Perry.

In Italia, Michael Landau è conosciuto per le sue collaborazioni con Vasco Rossi, per il quale ha firmato gli assoli dei brani Gli angeli (1996) e Il mondo che vorrei (2008). Ha lavorato inoltre con altri grandi nomi come Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli e Tiziano Ferro. Nel 2016 ha ricevuto una nomination ai Grammy come membro della Steve Gadd Band.