La leggendaria band californiana ha dato il via all'ultima fase della loro lunga carriera lunedì scorso (12 marzo) a Indianapolis, quando l'“Evening With the Eagles 2018” - il loro primo tour dalla morte di Glenn Frey del 2016 - è iniziato alla Bankers Life Fieldhouse.

La nuova formazione degli Eagles vede Deacon Frey (figlio di Glenn) e Vince Gill alla chitarra e voce. "Seven Bridges Road" ha aperto le danze di uno show che ha visto ben 28 brani in scaletta, inclusi tutti i grandi successi della band, ma anche qualche sorpresa: la band californiana ha suonato la sua versione di "Ol '55" di Tom Waits, con Gill alla voce principale.

Al momento, le città toccate dal tour sono soltanto americane (non molte, una dozzina) anche se, stando al comunicato ufficiale degli Eagles, ulteriori date - sempre americane - “ci si aspetta che saranno presto annunciate”.

L’ultimo tour della band risale al 2013, quando l’attività live viene interrotta per la malattia di Glenn Frey.

Qui di seguito la scaletta e poi alcuni video della serata:

Eagles, Bankers Life Fieldhouse, March 12, 2018 Setlist

1. "Seven Bridges Road"

2. "Take It Easy"

3. "One of These Nights"

4. "Take It to the Limit"

5. "Tequila Sunrise"

6. "Witchy Woman"

7. "In the City"

8. "I Can't Tell You Why"

9. "How Long"

10. "Ol' '55"

11. "Peaceful Easy Feeling"

12. "The Best of My Love"

13. "New Kid in Town"

14. "Love Will Keep Us Alive"

15. "Lyin' Eyes"

16. "Next Big Thing"

17. "I Don't Want to Hear Anymore"

18. "Those Shoes"

19. "Already Gone"

20. "Victim of Love"

21. "Walk Away"

22. "Heartache Tonight"

23. "Life's Been Good"

24. "Funk #49"

25. "Life in the Fast Lane"

Encore

26. "Hotel California"

27. "Rocky Mountain Way"

28. "Desperado"