Il gruppo guidato dai fratelli Robert e Dean DeLeo è tornato oggi con un nuovo album a distanza di otto anni dal loro ultimo lavoro discografico.

“Stone Temple Pilots” è la prima uscita discografica della band con il nuovo frontman Jeff Gutt. "Siamo entusiasti di ciò che ci aspetta", ha detto il chitarrista Dean DeLeo in una precedente dichiarazione. "Il modo migliore per onorare il nostro passato è continuare a fare nuova musica".

Gutt è il terzo cantante che ricopre il ruolo di frontman del gruppo, il membro fondatore Scott Weiland ha guidato il gruppo dalla sua formazione nel 1989 fino al 2013, quando è stato sostituito da Chester Bennington dei Linkin Park. Weiland è morto nel 2015 e Bennington è deceduto l'estate scorsa.

Qui di seguito potete ascoltare l’omonimo disco dei Stone Temple Pilots:

L’indie folk rock band di Portland, i Decemberists, sono tornati con il nuovo album intitolato “I’ll Be Your Girl”. Nella loro ottava fatica discografica, i Decemberists hanno collaborato con il produttore John Congleton (St. Vincent, David Byrne) e per la prima volta si sono ispirati alla musica dei Roxy Music e New Order.

Ascoltate qui di seguito “I’ll Be Your Girl”:

Gli Yo La Tengo, formatisi nell'ormai lontano 1984, hanno pubblicato il loro quindicesimo album in studio, “There's a riot going on”, su Matador Records. La band originaria del New Jersey intraprenderà un tour che prevede anche un concerto in Italia il 15 maggio al Fabrique di Milano.

Jahseh Dwayne Onfroy, in arte XXXTentacion, è un rapper statunitense e giovane promessa della scena rap e trap statunitense. XXXTentacion è noto soprattutto per i suoi procedimenti giudiziari: è stato un anno in riformatorio nel 2014, arrestato nel 2016 per rapina ed aggressione a mano armata e nello stesso anno è stato incarcerato nella contea di Broward con le accuse di sequestro di persona ed aggressione ai danni della compagna Geneva Ayala, all'epoca incinta, e di corruzione dei testimoni al processo.

Ha pubblicato oggi il suo secondo album in studio dal titolo “?”, seguito del suo disco di debutto “17” uscito nel 2017. “?” è prodotto da John Cunningham, frequente collaboratore di XXXTentacion, e comprende tra gli altri le apparizioni di PnB Rock, Travis Barker e Joey Badass.

Per quanto riguarda i nuovi singoli, Courtney Barnett ha pubblicato il video di “Need A Little Time”, il secondo singolo tratto dal nuovo album della cantautrice australiana “Tell Me How You Really Feel”, disponibile dal 18 maggio su Marathon Artists e sull’etichetta di Courtney, Milk! Records.

Il cantante e chitarrista dei Weezer Rivers Cuomo, ha pubblicato un nuovo singolo intitolato “Medicine for Melancholy”. Rivers Cuomo ha all’attivo quattro album da solista, l’ultimo “Alone III: The Pinkerton Years”, risale al 2011.

Charlie Puth ha pubblicato "Done For Me", insieme a Kehlani. Il brano è l'ultimo singolo estratto dal nuovo album del cantante, compositore e produttore discografico statunitense "Voicenotes" in uscita il prossimo 11 maggio.

Fresco di oggi è anche il singolo di debutto di un nuovo progetto discografico che vede assieme Luke Steele degli Empire Of The Sun e il frontman dei Silverchair Daniel Johns. La nuova band si chiama Dreams e il singolo è “No One Defeats Us”. Ascoltalo qui di seguito:

I Chainsmokers, il duo elettronico statunitense composto da Andrew Taggart e Alex Pall, hanno condiviso online un nuovo brano dal titolo “Everybody Hates Me”. Questo nuovo singolo segue le uscite degli ultimi mesi di “Sick Boy” e “You Owe Me”.

Sul fronte italiano segnaliamo il ritorno di Laura Pausini con il nuovo album di inediti, "Fatti sentire", anticipato dal singolo "Non è detto" e dall'ospitata al Festival di Sanremo 2018. La cantante romagnola farà ascoltare per la prima volta dal vivo le nuove canzoni ai suoi fan italiani durante i due concerti al Circo Massimo di Roma, il prossimo luglio, le prime date italiane del tour 2018.

Qui di seguito potete ascoltare tutto l'album della Pausini: