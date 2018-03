Il frontman dei Muse Matt Bellamy ha condiviso sul suo profilo Instagram ufficiale un video della sua cover band dei Beatles, i Dr Pepper’s Jaded Hearts Club Band.

La prossima settimana Bellamy e la Dr Pepper’s Jaded Hearts Club Band faranno da supporto a Roger Daltrey degli Who nel concerto per la Teenage Cancer Trust, un'associazione benefica britannica che si occupa dei malati di cancro dai 13 ai 24 anni di età. Anche Graham Coxon dei Blur si unirà a Bellamy per la performance, che si terrà alla Royal Albert Hall di Londra il 22 marzo.

Nel breve filmato si vede Bellamy esercitarsi con la band suonando il brano "I Feel Fine" dei Beatles. Insieme al frontman dei Muse ci sono Miles Kane, cantante e chitarrista inglese, fondatore dei The Little Flames, dei The Rascals e dei The Last Shadow Puppets, e Ilan Rubin dei Nine Inch Nails, suggerendo che entrambi i musicisti appariranno con lui alla Royal Albert Hall.

Qui di seguito il video:

Feeling fine with @drpeppersjadedheartsclubband A post shared by Matt Bellamy (@mattbellamy) on Mar 14, 2018 at 8:10pm PDT

I Muse hanno recentemente dichiarato che un nuovo album è in lavorazione , ma non è ancora finito, al momento sono usciti due nuovi singoli: “Thought contagion” e “Dig down”