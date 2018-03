La band guidata da Win Butler ha condiviso un nuovo cortometraggio di 13 minuti dal titolo "Money + Love".

Il filmato, diretto da David Wilson, ha come colonna sonora alcuni brani tratti dall’ultimo lavoro discografico della band “Everything Now”, come "We Do not Deserve Love" e "Put Your Money on Me" e vede i membri del gruppo recitare al fianco dell’attrice e cantante australiana Toni Collette (“Il sesto senso”, “Little Miss Sunshine”).

Il filmato inizia in una sala riunioni, con il personaggio di Collette che informa la band che sono andati in bancarotta e devono ora collaborare con la “Everything Now Corporation”, che prenderà "solo il 98,3% dei guadagni futuri". Potete vedere il filmato qui di seguito:

Il corto segue i video già pubblicati di "Electric Blue", "Creature Comfort" e "Everything Now". Gli Arcade Fire hanno recentemente annunciato che pubblicheranno per la prima volta il loro EP omonimo in formato vinile in primavera. La band guidata da Win Butler ha anche annunciato le nuove date del loro tour “Everything Now Continued” che prenderà il via il prossimo luglio negli Stati Uniti (al momento niente Italia).