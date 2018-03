Il cantautore anglo-francese Benjamin Clementine torna in concerto in Italia per due appuntamenti: sarà protagonista nell’edizione di quest’anno dell’Umbria Jazz il 18 luglio all'arena Santa Giuliana e il 19 luglio al Circolo Magnolia di Segrate (Milano).

Ecco i dettagli:

18 luglio Perugia, Arena Santa Giuliana

19 luglio Segrate (Mi), Circolo Magnolia

Biglietti disponibili da subito sul sito di TicketOne.

Benjamin Clementine ha all’attivo due album: “At Least for Now” uscito nel 2015 e con il quale si è aggiudicato il prestigioso Mercury Prize e “I Tell a Fly” pubblicato lo scorso anno. Il cantautore anglo-francese ha pubblicato anche due EP, “Cornerstone” del 2013 e “Glorious You” del 2014.

Nel 2017 ha collaborato con Damon Albarn alla realizzazione di Humanz, quinto album in studio di Gorillaz.