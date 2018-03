I veterani prog rocker King Crimson hanno annunciato l’uscita di un nuovo album live di tre dischi, intitolato “Live in Vienna 2016”.

Il disco, in uscita il prossimo sei aprile, è stato registrato durante il concerto tenutosi in Austria il 1 dicembre del 2016 e verrà pubblicato con un opuscolo di 16 pagine curato dal collega di lunga data di Robert Fripp, David Singleton.

“Live in Vienna 2016” era già stato pubblicato come parte di un cofanetto solo in Giappone. I primi due dischi contengono i due set del concerto di Vienna, mentre nel terzo sono presenti bis e alcune improvvisazioni eseguite durante la serata. La formazione del 2016 ha visto la partecipazione di Fripp insieme a Jakko Jakszyk, Mel Collins, Tony Levin, Gavin Harrison, Pat Mastelotto e Jeremy Stacey.

Ecco di seguito la tracklist:

King Crimson, "Live In Vienna 2016"

Disc One - First Set

1. Walk On: Soundscapes: “Monk Morph Music Of The Chamber”

2. “Hell Hounds of Krim”

3. “Pictures of a City”

4. “Dawn Song”

5. “Suitable Grounds for The Blues”

6. “VROOOM”

7. “The Construkction of Light”

8. “The Court of the Crimson King”

9. “The Letters”

10. “Sailors’ Tale”

11. “Interlude”

12. “Radical Action II”

13. “Level Five”

Disc Two - Second Set

1. “Fairy Dust Of The Drumsons”

2. “Peace: An End”

3. “Cirkus”

4. “Indiscipline”

5. “Epitaph”

6. “Easy Money”

7. “Devil Dogs of Tessellation Row”

8. “Red”

9. “Meltdown”

10. “Larks' Tongues in Aspic Part Two”

11. “Starless”

Disc Three: Encores and Expansions

1. “Heroes”

2. “Fracture”

3. “21st Century Schizoid Man”

4. “Schoenberg Softened His Hat”

5. “Ahriman's Ceaseless Corruptions”

6. “Spenta's Counter Claim”

La band guidata da Robert Fripp sarà in concerto in Italia durante il mese di luglio: Pompei (19 e 20 luglio, Teatro Grande); a Roma (22 e 23 luglio, Cavea Auditorium Parco della Musica); a Lucca (25 luglio, piazza Napoleone, in occasione del Lucca Summer Festival); e a Venezia (27 e 28 luglio, Teatro La Fenice).