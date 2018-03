Quali canzoni ci saranno nella scaletta del tour 2018 in Europa dei Pearl Jam? Ancora non sappiamo quali pezzi eseguiranno Eddie Vedder e compagni di fronte ai loro fan europei - compresi quelli italiani: a giugno i Pearl Jam saranno in concerto a Milano, Padova e Roma - ma sappiamo quali canzoni hanno suonato durante il loro primo concerto dopo due anni.

Ieri sera, martedì 13 marzo, i Pearl Jam si sono esibiti sul palco del Lollapalooza Chile: hanno proposto pezzi recenti (compreso il nuovissimo singolo "Can't deny me"), brani meno recenti e cover di Van Halen, Pink Floyd e Who.

Trenta le canzoni in scaletta: da "Release" a "Indifference", passando per - tra le altre - "Of the girl", "Corduroy", "Footsteps" e "Lightning bolt". Non è mancato, durante il concerto al Lollapalooza Chile, un omaggio a Chris Cornell: Eddie Vedder lo ha ricordato prima di suonare "Come back". Ecco, di seguito, i video e la scaletta:

SCALETTA:

"Release"

"Of the girl"

"Low light"

"Animal"

"Mind your manners"

"Hail hail"

"Love boat captain"

"Corduroy"

"Dissident"

"Even flow"

"Present tense"

"Given to fly"

"Garden"

"The fixer"

"Eruption" (cover dei Van Halen)

"Lighting bolt"

"Can't deny me"

"Porch"

"Around the bend"

"Footsteps"

"Come back"

"Crazy Mary" (cover di Victoria Williams)

"Do the evolution"

"Better man"

"Black"

"Comfortably numb" (cover dei Pink Floyd)

"Alive"

"Last kiss" (cover di Wayne Cochran)

"Baba O'Riley" (cover degli Who)

"Indifference"