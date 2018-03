I fan del grande produttore e polistrumentista britannico che abbiano una certa disponibilità finanziaria - 341 sterline, per la precisione - non potranno che rallegrarsi per la pubblicazione, programmata per il prossimo 4 maggio, di "Music For Installations", monumentale cofanetto che raccoglierà i lavori firmati da Brian Eno dal 1986 a oggi per installazioni audio-visuali.

Nella raccolta, che includerà numerosi inediti e svariate rarità, saranno presenti - tra gli altri - le musiche di "77 Million Paintings", presentate in anteprima al La Foret Museum di Tokyo nel 2006, "I Dormienti/Kite Stories", presentate al Roundhouse di Londra nel 1999, e "Lightness: Music for the Marble Palace", la cui prima ebbe luogo al Museo di Stato russo di San Pietroburgo nel 1997.

"Se pensate alla musica come a qualcosa di mutevole e ai dipinti come a qualcosa di fisso, quello che ho cercato di fare è stato scrivere musica 'immobile' per opere mutevoli", ha spiegato al proposito l'artista: "Quello che ho cercato di trovare, nelle due forme d'arte, è lo spazio tra la concezione tradizionale di musica e la concezione tradizionale di arte figurativa".

Il box set "Music For Installations" sarà disponibile sotto forma di edizione super deluxe (contenente sei CD con un bundle), standard (limitata ai sei CD) e super deluxe in vinile (contenente 9 LP): tutti i formati includeranno un booklet da 64 pagine con foto inedite e note curate dallo stesso Eno.

Ecco, di seguito, la tracklist di "Music For Installations":

Music From Installations (inediti):

01. Kazakhstan

02. The Ritan Bells

03. Five Light Paintings

04. Flower Bells

77 Million Paintings (inediti):

01. 77 Million Paintings

Lightness – Music For The Marble Palace (pubblicate solo su CD a edizione limitate, disponibile sullo store ufficiale dell'artista):

01. Atmospheric Lightness

02. Chamber Lightness

I Dormienti / Kite Stories (pubblicate solo su CD a edizione limitate, disponibile sullo store ufficiale dell'artista):

01. I Dormienti

02. Kites I

03. Kites II

04. Kites III

Making Space (pubblicate solo su CD a edizione limitate, disponibile sullo sul sito di Lumen):

01. Needle Click

02. Light Legs

03. Flora and Fauna / Gleise 581d

04. New Moons

05. Vanadium

06. All The Stars Were Out

07. Hopeful Timean Intersect

08. World Without Wind

09. Delightful Universe

Music For Future Installations’ (inediti):

01. Unnoticed Planet

02. Liquidambar

03. Sour Evening (Complex Heaven 3)

04. Surbahar Sleeping Music