Dopo l'esperienza dietro la macchina da presa con "W.E." del 2011, lungometraggio incentrato sulla storia d'amore tra il monarca britannico Edoardo VIII e l'americana Wallis Simpson, l'ex material girl tornerà alla regia per "Taking Flight", film biografico tratto dalle memorie di Michaela DePrince, étoile della Sierra Leone orfana di guerra e affetta da vitiligine oggi prima ballerina del Dutch National Ballet, celebrata anche da Beyoncé nel video di "Lemonade".

"Ho sentito molto la storia di Michaela, sia come artista che come attivista che conosce il significato di difficoltà", ha spiegato Madonna in un comunicato: "[Con questo film] Abbiamo l'opportunità di puntare i riflettori sulla Sierra Leone e lasciare che la voce di Michaela sia quella di tutti gli orfani di guerra".

Nata nel 1995 in Sierra Leone, la DePrince ha perso entrambi i genitori a causa della feroce guerra civile che ha insanguinato per anni il paese africano: adottata da una famiglia del New Jersey dopo essere stata messa da un suo zio in orfanotrofio, Michaela ha scoperto l'amore per la danza classica, che l'ha portata a essere, oggi, prima ballerina del balletto nazionale olandese. La sua autobiografia, "Taking Flight: From War Orphan to Star Ballerina", pubblicata nel 2014 anche in Italia con il titolo "Ora so volare", è diventata un caso editoriale internazionale.

Al momento, come riferiscono diverse testate britanniche, non sono ancora stati diffusi particolari né relativi alla tabella di marcia della lavorazione né inerenti al cast.