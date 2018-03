Prosegue anche nel mese di marzo del 2018 "Every day is a vinyl day", l’iniziativa di Sony per riscoprire e rivalutare su vinile l’immenso patrimonio discografico italiano ed internazionale. "A coronamento del momento storico di mercato che vede il vinile riaffermarsi con una percentuale consistente del fatturato annuo in discografia, la nostra iniziativa è stata premiata da un riscontro di pubblico e commerciale che già a metà del primo trimestre di vita ci vedeva oltre gli obiettivi di vendita prefissati", ha spiegato al proposito Paolo Maiorino, responsabile del catalogo e dei progetti speciali di Sony: "Credo sia un dato significativo che ci sprona a continuare con una produzione di alto livello, cavalcando il favore del mercato per le nostre rimasterizzazioni a 192kh-24bit. 'Every day is a vinyl day' è la riprova che il pubblico italiano ha gradito questo ritorno al vinile, ai titoli iconici del nostro patrimonio musicale ed alla scelta di riproporlo ad un livello qualitativo importante".

Ecco, di seguito, le uscite di "Every day is a vinyl day" previste per il mese di marzo 2018:

Lucio Dalla – “Dallamericaruso” (Doppio Vinile)

Fabrizio De André – “Arrangiamenti P.F.M”

David Gilmour - “Live at Pompeii Lp”

Michael Jackson - “Scream Glow in The Dark”

Jamiroquai - “Emergency on Planet Earth”

Rage Against the Machine – “Rage Against The Machine” (Vinile) 2015

Rockin' 1000 – “ That’s live – live in Cesena 2016”

Luigi Tenco – “Tenco”

Edoardo Bennato – “Burattino Senza Fili Legacy Edition”

Radio Capital e Rockol saranno media partner ufficiali dell’iniziativa, guidando ogni giorno all’ascolto di un album, anzi di un 33 giri, tra storie e aneddoti. L’appuntamento su Radio Capital è dal lunedì al venerdì tra le 14 e le 17 in Master Mixo, con Mixo, sabato e domenica tra le 13 e le 15 in Capital Records, con Fabio Arboit.