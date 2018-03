Gli hard rockers di Las Vegas hanno annunciato la loro prossima uscita discografica, a tre anni di distanza dal precedente “Got Your Six”. Il nuovo album dei Five Finger Death Punch uscirà il 18 maggio con il titolo “And Justice For None” nei formati CD standard (13 brani), CD deluxe (13 brani + 3 bonus tracks + deluxe artwork) e Vinile (13 brani + 3 bonus tracks + deluxe gatefold artwork). In formato fisico, il disco può già essere pre-prdinato. Per quanto riguarda, invece, i pre-ordini del digitale, ci sarà da aspettare fino al 6 aprile.

Riportiamo di seguito la tracklist delle edizioni standard e deluxe del disco.

Standard:

1. Fake

2. Top Of The World

3. Sham Pain

4. Blue On Black

5. Fire In The Hole

6. I Refuse

7. It Doesn’t Matter

8. When The Seasons Change

9. Stuck In My Ways

10. Rock Bottom

11. Gone Away

12. Bloody

13. Will The Sun Ever Rise



Deluxe:

1. Trouble (Bonus Track)

2. Fake

3. Top Of The World

4. Sham Pain

5. Blue On Black

6. Fire In The Hole

7. I Refuse

8. It Doesn’t Matter

9. When The Seasons Change

10. Stuck In My Ways

11. Rock Bottom

12. Gone Away

13. Bloody

14. Will The Sun Ever Rise

15. Bad Seed (Bonus Track)

16. Save Your Breath (Bonus Track)

Dopo la pubblicazione del disco, la band capitanata da Ivan Moody si imbarcherà in un tour negli States, che il gruppo ha definito “il più grande tour hard-rock dell'estate, dove persino l'opener band [a fare da supporters alla band ci saranno Nothing More, Bad Wolves e Breaking Benjamin, ndr] ha un enorme successo in tutto il mondo!”. Il chitarrista Zoltan Bathory ha poi aggiunto: “Ci saranno fuoco, luci... e sarà forte. Un'esperienza che non potrai semplicemente 'scaricare', dovrai esserci. Ognuno di noi ha circa 80 estati da vivere nella sua vita, tenete conto di questa”.