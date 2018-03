È morto Craig Mack, rapper statunitense salito alla ribalta negli anni '90 grazie a pezzi come "Flava in ya ear", "Get down" e "What I need".

Classe 1971, Craig Mack è morto ieri, lunedì 12 marzo, per un'insufficienza cardiaca in un ospedale a Walterboro, in South Carolina. Aveva 46 anni.

Il rapper fu "scoperto" da P Diddy, che gli fece firmare un contratto con la sua etichetta, Bad Boy Records. Nel 1994 debuttò con l'album "Project: funk da World", seguito nel 1997 da "Operation: get down". L'ultimo disco, "The Mack World sessions", era uscito appena lo scorso settembre.