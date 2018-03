I Sum 41 tornano in concerto in Italia. Il gruppo canadese ha annunciato tre date in programma nel nostro paese la prossima estate, dopo il concerto che lo scorso anno ha visto Deryck Whibley e compagni suonare agli I-Days nello stesso giorno dei Linkin Park e dei Blink-182.

Giovedì 30 agosto i Sum 41 saranno in concerto a Empoli, sul palco del Beat Festival ospitato dal Parco di Serravalle.

Venerdì 31 agosto la band suonerà a Rimini, in occasione del Rimini Park Rock (Rimini Fiera).

Sabato 1° settembre, infine, il gruppo sarà in scena a Lignano Sabbiadoro, all'Arena Alpe Adria.

I biglietti saranno in prevendita esclusiva per gli iscritti My Live Nation dalle ore 11 di giovedì 15 marzo. Dalle ore 11 di venerdì 16 marzo sarà possibile acquistarli anche su Ticketone, Ticketmaster e in tutti i punti vendita autorizzati.

Il prezzo dei biglietti per il concerto a Empoli è di 30 euro (più diritti di prevendita - posto unico), quello per il concerto di Rimini e di Udine è di 32 euro (+ d.p. - anche in questo caso posto unico).