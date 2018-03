Spotify ha deciso di cambiare la strategia per il suo debutto a Wall Street.

Se in un primo momento, come già riportato da Rockol, il gigante dello streaming aveva lasciato intendere di voler entrare direttamente nel mercato azionario tramite il meccanismo dell'IPO, che consiste nell'offerta al pubblico dei titoli di una società che si quota per la prima volta su un mercato regolamentato (evitando così il tradizionale percorso di quotazione che prevede di fissare un pezzo iniziale pretederminato die titoli offerti al pubblico), ora il colosso svedese rivede le modalità.

In attesa del debutto a Wall Street, nelle prossime settimane Spotify incontrerà gli investitori per capire come gestire la situazione e come affrontare l'ingresso nel mercato. Un "investor day", giornata dedicata agli investitori, è stato già fissato per il questo giovedì, 15 marzo. Il prezzo iniziale delle azioni sarà determinato tramite il meccanismo della quotazione diretta: gli azionisti potranno dunque offrire le loro azioni agli investitori. In questi casi, le banche aiutano le aziende ad individuare una fascia di prezzo per i propri titoli, per fare in modo che il valore degli stessi non precipiti già il primo giorno.

Spotify si è quotata in borsa alla fine di febbraio e stabilito il valore dell'offerta al pubblico dei propri titoli fino a 1 miliardo di dollari (circa 810 milioni di euro). Secondo quanto riferito da CNBC la valutazione del gigante dello streaming si attesterebbe intorno ai 23 miliardi di dollari (18 miliardi di euro).